Власти Харькова обещают к полудню понедельника восстановить теплоснабжение во всех домах

Местные власти приняли решение не прекращать занятия в школах, потому что с учетом теплового режима, который сейчас имеет место в этих учебных заведениях, и того, что будем набирать температурный режим, мы выходим на нормальный температурный режим для того, чтобы не прекращать занятия. Об этом накануне в воскресенье вечером сообщил журналистам первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

По его словам, планируется, что к утру тепловики закончат замену участка теплотрассы, где образовалась трещина. Наконец, удалось уточнить четко, где у нас порыв, там образовалась трещина порядка полутора метров по длине. Мы приняли сейчас решение, что полностью будем менять этот участок теплотрассы. Работы будут вестись до того, как все будет закончено, пояснил он, добавив, что работы завершить к утру.

Вместе с тем Терехов заверил, что к середине понедельника планируется возобновить подачу тепла во все жилые дома, пострадавшие в результате аварии.

Включается постепенно жилой фонд, и я думаю, что если все пойдет именно так, как мы планируем, то уже завтра к полудню все 81 жилой дом будем с теплом, - сказал Терехов.

Напомним, из-за аварий на магистральной теплосети в субботу и в ночь на воскресенье в Харькове остались без отопления более 650 жилых многоквартирных домов и объектов соцсферы.

Как сообщал УРА-Информ, вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил, что на вечер воскресенья в Харькове без отопления все еще остаются 97 объектов - 81 многоквартирный дом, пять медицинских учреждений, пять детских садов, два внешкольные учреждения и четыре школы.