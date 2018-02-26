В Украине температура воздуха местами опустится до минус 25

Сегодня будет в основном холодная без осадков погода с температурой ночью до 22 градусов ниже нуля, в северной части местами до 25 градусов мороза. На дорогах Украины гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 метров на секунду.

В Киеве сегодня малооблачно, без осадков. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 18-20 градусов ниже нуля. Днем будет от 10 до 12 градусов мороза.

В западных областях малооблачно, без осадков. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 15-23 градуса мороза, в Ровенской области ночью будет от 20 до 25 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха составит 9-16 градусов мороза.

На севере страны в понедельник малооблачно, без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 17-22 градуса мороза, местами столбики термометров опустятся до минус 25 градусов. Днем будет от 9 до 14 градусов мороза.

В центральных областях малооблачно, без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 17-21 градус мороза, в Кировоградской области около 13-18 градусов ниже нуля. Дневная температура воздуха составит 7-13 холодных градусов.

На востоке страны малооблачно, без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 16-21 градуса ниже нуля. Дневная температура воздуха составит 7-12 холодных градусов.

В южных областях малооблачно, без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов мороза. Днем будет от 3 до 10 градусов мороза.

Народный прогноз: 26 февраля отмечается день памяти преподобного Мартиниана, "укротителя страстей". Если в этот день снег таял, то весна обещала быть хорошей, и наоборот, пасмурный день предсказывал холодную и затяжную весну. Если в вечер этого дня луна была красной, то на следующий день ожидали ветра, тепла и снега.