16:54 26.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В столице резко ухудшится погода

В украинской столице на протяжении ближайших двух дней прогнозируется существенное ухудшение погодных условий.

В столице резко ухудшится погода

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Синоптики предупреждают о сильном мокром снеге в Киевской области, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

"В Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий, в частности снижение температуры воздуха и осадки в виде снега", - говорится в сообщении.

К слову, "Киевавтодор" просит киевлян и гостей этого города на период ухудшения погодных условий, по возможности, не пользоваться личным авто.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Италии, а также на ее окраинах по состоянию на утро понедельника, 26 февраля, затруднено движение. Как сообщает Ansa, в эту ночь снегопады в Риме особенно усилились, а снежный покров наблюдается во всем городе, вплоть до побережья.


 

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