В Румынии из-за снегопада объявили штормовое предупреждение

При этом ветер может усилится до 60-65 километров в час. В связи с чем власти Румыния объявили оранжевый и желтый коды, означающие значительное ухудшение погоды из-за снегопадов и ветра.

Как сообщают румынские СМИ, ссылаясь на данные Национального метеорологического прогноза, желтое предупреждение охватывает такие явления, как значительный снег, усиление ветра и метель.

Начиная с четырех часов утра понедельника и до восьми часов вечера вторника в стране объявляется штормовое предупреждение. При этом с утра 26 февраля снежная зона будет постепенно расширяться с юго-запада, охватывая большую часть районов страны.

Сообщается, что толщина слоя снега в Бухаресте не будет однородной и может составлять от 15 до 30 сантиметров. Максимальная температура воздуха может опустится от 8 градусов до 12 градусов мороза.

Власти Бухареста также приняли решение объявить выходной в школах в понедельник и вторник из-за снегопадов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие выходные Рим накрыли аномальные холода и сильные снегопады. В столице Италии, а также на ее окраинах по состоянию на утро понедельника, 26 февраля, затруднено движение. Как сообщает Ansa, в эту ночь снегопады в Риме особенно усилились, а снежный покров наблюдается во всем городе, вплоть до побережья.