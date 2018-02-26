В Папуа-Новой Гвинее произошло сильное землетрясение

Подземный толчок магнитудой 7,4 баллов по шкале Рихтера был зафиксирован на глубине десяти километров. Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр стихии находился в 104 километрах к западу от города Менди.

Вместе с тем данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате мощного землетрясения в Гондурасе объявлена угроза цунами в ряде стран. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Карибском море у северного побережья Гондураса.

Сообщается, что возникновение огромной волны возможно было в радиусе тысячи километров от эпицентра вдоль берегов Каймановых островов, Ямайки, Мексики, Гондураса, Кубы, Белизе, Коста-Рики, Панамы, Никарагуа и Гватемалы. Однако опасности цунами избежали восточное побережье