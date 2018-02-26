13:59 26.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе из-за непогоды отменили занятия в школах и садиках

Из-за ухудшения погодных условий в Одессе во вторник, 27 февраля, не будут работать школы и, частично, детские сады.

В Одессе из-за непогоды отменили занятия в школах и садиках

Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Как сообщает местное издание "Думская", синоптики прогнозируют на завтра дальнейшее снижение температуры, а также сильный снегопад.

В связи с этим решено отменить занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях. Вместе с тем городские власти сообщают, что в детских садах будут работать дежурные группы, принимающие детей в случае необходимости, однако власти просят родителей оставить завтра детей дома.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая ссылается на данные Гидрометцентра 27-28 февраля ожидается снег, метель, порывы ветра могут достигать 15-22 метров на секунду. Днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Приазовье местами 25-27 метров на секунду, а днем 27 февраля в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы.

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