В Литве из-за сильных морозов умерли три человека

При этом за последние несколько дней, как минимум три человека умерли. Как сообщает The Associated Press, синоптики сообщили, что в воскресенье и в понедельник в центральном литовском городе Укмерге температура упала до минус 24 градусов.

В то же время в Латвии восемь человек были доставлены в больницу с переохлаждением и обморожениями из-за морозов.

Гидрометслужба Эстонии прогнозирует, что похолодание сохранится в Балтийском регионе в течение недели, в некоторых областях температура упадет до минус 29 градусов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие выходные Рим накрыли аномальные холода и сильные снегопады. В столице Италии, а также на ее окраинах по состоянию на утро понедельника, 26 февраля, затруднено движение. Как сообщает Ansa, в эту ночь снегопады в Риме особенно усилились, а снежный покров наблюдается во всем городе, вплоть до побережья.