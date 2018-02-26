В Харькове возобновили теплоснабжение всех жилых домов

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

По словам Шахненко, сейчас медкомплекс работает в штатном режиме. Также он добавил, что в дома теплоноситель подали, однако в разных зданиях по-разному идет подача и наладка работы внутридомовых сетей, поэтому еще не везде отопление заработало.

"Работы на внутридомовых сетях закончим до 13:00", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что авария на теплосетях в Харькове произошла 24 февраля. В то время из-за ЧП без отопления остались 666 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в Немышлянском и Индустриальном районах города.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове по состоянию на утро понедельника, 26 февраля, коммунальные службы восстановили теплоснабжение всех учебных и медицинских заведений. Жилых домов подключить в тепло обещают в течение дня.