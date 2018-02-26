21:57 26.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд арестовал имущество Труханова

Соломенский районный суд города Киева в понедельник, 26 февраля, наложил арест на имущество городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Суд арестовал имущество Труханова

Это недвижимость, земельные участки, все, что есть в реестрах. Как сообщил источники в правоохранительных органов, имущество, которое не изъято стороной обвинения арестовано.

Обыск не проводился, ничего не изымалось. Закон предусматривает такую возможность. Его жена и родственники не фигурируют по этому делу, - сообщил источник журналистам.

Напомним, суд избрал для Труханова меру пресечения в виде личного поручительства, тогда как прокуроры просили суд арестовать Труханова с возможностью внесения залога в размере 50 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, Апелляционный суд города Киева в понедельник, 26 февраля, оставил решение по мере пресечения городского головы Одессы Геннадия Труханова без изменений.

Таким образом, суд отказал прокурорам Специальной антикоррупционной прокуратуры и оставил постановление следственного судьи Соломенского районного суда от 15 февраля 2018 года без изменений.

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