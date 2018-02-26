Школы Херсона массово закрывают на карантин

Об этом сообщают Херсонские вести.

Отмечается, что такое решение приняли исходя из многочисленных случаев ОРВИ в школах города.

По данным областной санитарно-эпидемиологической службы, в Херсонской области гриппом и ОРВИ заболели 6820 человек. Рост темпа прироста происходит за счет детей школьного возраста - на 22 процента.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Сумах школьники отправились на внеочередные каникулы из-за эпидемии гриппа. Сообщается, что на прошлой неделе заболеваемость среди местного населения возрастом до 18-ти лет выросла на 15 процентов.