Под Киевом в снегу застрял автобус с иностранцами - ФОТО

Машина застряла в снегу на дороге Тетиев-Бурковцы-Погребище. На момент инцидента в салоне автобуса находилось 19 иностранцев.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информацию об инциденте в Тетиевском районе поступила около шести часов утра. Спасатели с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали автобус на проезжую часть дороги, где он самостоятельно продолжил движение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая ссылается на данные Гидрометцентра 27-28 февраля ожидается снег, метель, порывы ветра могут достигать 15-22 метров на секунду. Днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Приазовье местами 25-27 метров на секунду, а днем 27 февраля в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы.