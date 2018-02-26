КПП в зоне АТО изменят график работы

Об этом сообщает Госпогранслужба в понедельник, 26 февраля.

Согласно недавно полученным сведениям, контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 7:00 до 18:30. По этому поводу время работы КПВВ будет увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00.

В настоящкк время сотрудники пограничной службы просят граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и пересечении линии разграничения через КПВВ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Первомайске Николаевской области правоохранители задержали мужчину, который организовал у себя дома склад боеприпасов. Сообщение о схроне полисмены получили от местных жителей, затем они оформили разрешение на осмотр помещения 48-летнего местного жителя.