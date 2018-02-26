15:35 26.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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КПП в зоне АТО изменят график работы

С первого марта 2018 года все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения АТО на Донбассе переходят на весенний период работы. Таким образом, будет установлен новый график их работы.

КПП в зоне АТО изменят график работы

Об этом сообщает Госпогранслужба в понедельник, 26 февраля.

Согласно недавно полученным сведениям, контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 7:00 до 18:30. По этому поводу время работы КПВВ будет увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00.

В настоящкк время сотрудники пограничной службы просят граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и пересечении линии разграничения через КПВВ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Первомайске Николаевской области правоохранители задержали мужчину, который организовал у себя дома склад боеприпасов. Сообщение о схроне полисмены получили от местных жителей, затем они оформили разрешение на осмотр помещения 48-летнего местного жителя.

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