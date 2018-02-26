Боевики за сутки пять раз открывали огонь, погиб один военный ВСУ - ВИДЕО

В результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий. Еще один украинский военный получил ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на информацию пресс-центр штаба антитеррористической операции, вчера на Луганском направлении противник выпустил семь мин калибра 82-мм в сторону украинских позиций в районе Зайцевого. С гранатометов различных видов и стрелкового оружия противник вел огонь по украинским опорным пунктам неподалеку Крымского и Новолуганского.

На Донецком направлении захватчики применили 82-мм минометы и стрелковое оружие у Водяного на Приазовье, а из стрелкового оружия обстреливали защитников шахты Бутовка.

Напомним, на линии соприкосновения сторон на Донбассе в воскресенье, 25 февраля, полного прекращения огня не наблюдалось. В течение дня боевики продолжили нарушать режим тишины. В результате боевых действий погиб боец вооруженных сил Украины. Еще один был ранен.