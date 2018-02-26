Апелляционный суд не поддержал ходатайство САП по мере пресечения Труханова

Таким образом, суд отказал прокурорам Специальной антикоррупционной прокуратуры и оставил постановление следственного судьи Соломенского районного суда от 15 февраля 2018 года без изменений. Вместе с тем прокурор по делу Валентин Мусияка заявил, что во вторник суд будет рассматривать ходатайство САП об отстранении Труханова от должности городского головы.

При этом по словам прокурора, если суд поддержит ходатайство прокуроров, адвокаты Труханова будут обжаловать такое решение.

Вместе с тем прокурор подчеркнул, что суд фактически констатировал, что будучи на своей должности Труханов может влиять на свидетелей. Это окончательное решение относительно меры пресечения, однако завтра будет рассмотрение об отстранении от должности, - пояснил прокурор, добавив, что обоснованность решения не ставилась под сомнение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 февраля 2018 года Соломенский районный суд Киева избрал для Труханова меру пресечения в виде личного поручительства.

Городского голову взял на поруки народный депутат Дмитрий Голубов. Вместе с тем, прокуратура просила суд избрать для Труханова меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 50 млн гривен.