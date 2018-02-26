Два брата-казнокрада и один Березовский или как работает финансовая пирамида "Айбокс банка"?!

Коррумпированные чиновники, банковские аферисты и много кинутых украинцев – история iBox банка это триллер из 90ых, приятного прочтения.

Современные стартапы делятся на те, которые начинались в гаражах; и те, что начинались в 90-ые! «Технологичный» и «инновационный» банк-терминал «Айбокс банк» как раз из последних. О нём и расскажем.

Это - Владимир Дробот. Сегодня он - акционер первого украинского финансового стартапа «Айбокс банк», но начинал этот изобретатель со строительства.

Владимир Иванович Дробот до нулевых жил неприметной чиновничьей жизнью управляя госпредприятиями и даже успел возглавить КП «Труханов остров», позже переименованное в «Генеральную дирекцию по обслуживанию иностранных представительств». Эта должность и стала трамплином для дальнейших бизнес-успехов Владимира Ивановича, потому что дала ему нужные политические связи, традиционно являющиеся базисом для всех украинских «стартапов».

Ближе к нулевым чиновничья активность Дробота пошла на спад, и в преддверии Революции Достоинства, уже успевший побывать депутатом Киевсовета от БЮТ, Владимир Дробот, вместе со своим братом Анатолием управляли киевской строительной компанией «Миськинвестбуд», которая являлась основным «денежным» активом братьев.

В 2015-ом году Дроботы через свои фирмы «Грин Апекс», «Энвил» и «Энергобудлизинг» приобретают более 60% акций киевского Древообрабатывающего комбината №7. ДОК нужен был братьям для дальнейшей экспансии на рынке строительства.

И покупка дала результат – они получили подряд на реконструкцию зданий на Трухановом острове в 2015ом году! Потом их «Киевмиськбуд» единолично получил выгоду с подряда на строительство коттеджного городка по заказу КП «Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств» в Пуще-Водице, после чего коттеджи, которые должны были отойти в собственность к Государству перекочевали в частные руки, а ГП достались только теннисные корты. (https://goo.gl/HsMTDC ). Отголоски того скандала до сих пор можно найти в интернете.

Полезная привычка раздавать чиновникам жилплощадь в обмен на лояльность принесла будущим банкирам Дроботам возможность зарабатывать и на других потоках. Стартап «Миллиард гривен в трубу» был следующим кейсом братьев Дроботов и реализовывался через ООО «Газовая строительная компания» собственником которой является гражданская жена Владимира Дробота Лена Годяева. Бывший депутат КГГА со своим братом получили подряд от ПАО «Укратранснафта» на капитальный ремонт нефтепровода Броды-Госграница, сначала на 320 млн.грн в 2008 году, а потом на полмиллиарда гривен в 2015ом.

Но, работая с госкомпаниями, можно украсть только имущество госкомпаний, а «бизнесменам» надо было чужое и побольше, поэтому они познакомились с известным на всё СНГ банковским аферистом Женей Березовским.

Евгений стал известен тем, что был ТОП менеджером в команде Альфа банка, (Украина) которая помогала бежать российской дочке «альфы» из нашей страны во время Майдана. Однако не стоит обзывать его «пророссийским», Евгений «проденежный», потому что после отъезда россиян, он кинул их на 30 млн. гривен! Слава Украине! http://grominfo.eu/news/ru/component/content/article/832-bankir-anatolij-shapovalov-i-nemnogo-ob-aferistah-i-lohah-v-alfa-banke-e-berezovskij-a-lukanov-i-samozvanec-e-rozman - больше информации по ссылке)

С любимым инвест банкиром Виктора Януковича Николаем Лагуном, Березовский разработал эффективную схему узаканивания активов- выдавал кредиты своим же компаниям. Затем, на пару с Лагуном, выпотрошили миллиарды гривен вкладчиков из «Омега банка. (https://goo.gl/LCnYCU - больше информации по ссылке)

Далее Евгений Березовский кинул Дельта банк, где работал одним из ТОП-менеджеров. По той же схеме - вывел 3,5 миллиона гривен в виде кредитов. Деньги Березовский влил в новый банк – Агроком. А когда все закончилось Березовский уходит из Дельты. Куда бы вы думали? Правильно, в Агрокомбанк на руководящую должность!

Совпадение? (https://goo.gl/HGoQ24 - больше информации по ссылке)

Женя Березовский, как успешный стартапер нашего времени слинял из Дельты не пустыми руками. А утащил с собой в Агроком сеть платёжных терминалов «Айбокс», которые прогнозируемо начал считать «своими». Кстати о терминалах Березовского, стоило ему перенять управление сетью «Айбокс» как он тут же вляпывается в скандал с обналичиванием денег сепаратистов. (https://goo.gl/V7tJhU - больше информации по ссылке)

В 2016ом году Евгений Березовский заводит «свои» 5000 терминалов в Агрокомбанк и становится его акционером. Затем название Агрокомбанка меняется на «Айбокс банк» и теперь уже совладелец банка Евгений Березовский начинает раздувать мыльный пузырь «Айбокса» на манер того, как бывшие владельцы поступили с «Приватом».

PR кампания «Айбокс банка» удивительным образом отвлекла внимание украинцев от того факта, что Агрокомбанк, обернувшийся «Айбоксом», за 20 лет своего фактического существования приобрел всего на всего-то 1000 клиентов физлиц!

Чем рискуют обернуться такие явления для вкладчика? Как правило, подобные «клиенты» - это дружественные руководству банка люди или компании, потому что банк - это институция, которая оперирует в основном капиталами вкладчиков, вливая свои средства только в проверенные и доходные проекты. А если количество вкладчиков за 20ть лет не изменилось, то это означает что Агрокомбанк с момента своего основания и до 2016 года жил на деньги этих 1000 «клиентов», что для работающего банка просто не мыслимо.

Таких клиентов используют для выведения денег из оборота банка и работает это так:

- потенциально недобросовестное руководство запускает мощную PR кампанию провоцируя вкладчиков оформлять депозиты;

- когда количество денег на счетах банка достигает достаточной суммы, то аферисты начинают интенсивно кредитовать «дружественную тысячу» клиентов под абсолютно законными предлогами;

- некоторое время банк работает в режиме финансовой пирамиды, когда с одной стороны честные вкладчики несут деньги на депозит, а с другой – этими деньгами кредитуется «дружественная тысяча» клиентов;

- когда балансы банка становятся явно отрицательными – НБУ, согласно букве Закона, начинает процесс ликвидации или национализации банка (в зависимости от обстоятельств);

- финал истории - это завершенная ликвидация или национализация. Вкладчики банка лишаются своих денег. Банк прекращает своё существование. С него снимается вся ответственность, а долги банка выплачивают уже все жители Украины своими налогами.

Интересно, что сам Нацбанк совсем не питает иллюзий на счет стартапера Березовского, потому что даже, несмотря на долевое участие в «Айбокс банке», на сегодняшний день Березовский занимает в нем всего лишь должность управляющего директора, в то время как претендовал на председателя правления. Предправления - это более высокая должность и согласовывается с Национальным банком Украины. Но НБУ не утвердил Евгения. Наверное, потому, что господин Березовский своими «стартапами» нарушил огромное количество пунктов внутренних постановлений НБУ и на сегодняшний день находится в шаге от признания его «лицом с небезупречной репутацией».

А вот недавний факт, который насторожит любого вкладчика – 13 февраля 2018 года авторитетнейшее рейтинговое агенство Кредит-рейтинг становило долгосрочный кредитный рейтинг «Айбокс банка»! Таким образом, кредиты, выданные банком Дробота-Березовского уже сегодня признаны рисковыми!

Но вот уже «Айбокс банк» завершает докапитализацию и готовится стать заметным игроком на украинском рынке. По прогнозам специалистов, если активная PR-кампания услуг «Айбокса» начнется в 2018 году, то уже к 2020 мы станем свидетелями второй серии «национализации по-новому», но уже «Айбокс банка», в ходе которой «дружественная 1000 вкладчиков» обанкротится забирая с собою деньги доверчивых клиентов «Айбокса».

А до того, как кидок Дробота-Березовского станет реальностью, вся деловая среда Украины рассчитывает на то, что госрегулятор, Национальный банк Украины заинтересуется банком который за 20ть лет деловой активности заработал всего 1000 вкладчиков физлиц и был выброшен из авторитетнейшего кредитного рейтинга «по деловым причинам» еще до начала активной деятельности на рынке.

Источник: antikor.com.ua