14:51 25.02.2018 | Политика | Новости
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В Сирии объявлено временное перемирие

Совет безопасности ООН без возражений проголосовал за введение 30-дневного перемирия в Восточной Гуте. Об этом передает ВВС.

В Сирии объявлено временное перемирие

Представителям иностранных государств удалось склонить Россию к единогласному голосованию. Москва не соглашалась признавать те гарантии, которые ей предлагали международные партнеры, опасаясь, что боевики не будут придерживаться мира.

Теперь представители гуманитарных миссий смогут вывезти из города раненых и организовать "коридоры жизни" для эвакуации 400 тыс населения города. 

Напомним, что в течение всей прошлой недели продолжались бомбардировки Восточной Гуты, в результате которых погибло более 500 человек, еще две тыс были госпитализированы. Сам город является последим оплотом оппозиционных Ассаду сил, перед посленим крупным городом Идлибом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Восточная Гута, которая находится в пригороде Дамаска оказалась в осаде правительственных бомбардировок

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