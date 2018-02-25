В Сирии объявлено временное перемирие

Представителям иностранных государств удалось склонить Россию к единогласному голосованию. Москва не соглашалась признавать те гарантии, которые ей предлагали международные партнеры, опасаясь, что боевики не будут придерживаться мира.

Теперь представители гуманитарных миссий смогут вывезти из города раненых и организовать "коридоры жизни" для эвакуации 400 тыс населения города.

Напомним, что в течение всей прошлой недели продолжались бомбардировки Восточной Гуты, в результате которых погибло более 500 человек, еще две тыс были госпитализированы. Сам город является последим оплотом оппозиционных Ассаду сил, перед посленим крупным городом Идлибом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Восточная Гута, которая находится в пригороде Дамаска оказалась в осаде правительственных бомбардировок.