В Шотландии откроется отель для заядлых любителей пива

Необычная гостиница будет работать на основе пивоварни BrewDog. В отеле будет 26 отдельных комнат со спальными местами и ванной, где из-под крана будет течь настоящее пиво. Причем хозяин гостиницы готов будет провести не один, а несколько кранов на любой вкус клиента.

Также в номерах будут размещены холодильники со всеми видами алкоголя от компании. Идея организовать подобного рода бизнес пришла в голову владельцу DogHouse, когда он подсчитал количество средств, которые пивные любители ,когда совершают поездку на его пивоваренный завод в Абердиншире.

Помимо пива с гостинице будут представлен широчайший выбор пивных закусок и пряностей, бассейн и вип-комнаты для обеспеченных клиентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинские производители в 2017 году нарастили объемы экспорта пива и вина.