В Николаевской области ветеран АТО организовал свой склад с боеприпасами - ФОТО

Сообщение о схроне полисмены получили от местных жителей, затем они оформили разрешение на осмотр помещения 48-летнего местного жителя. В ходе обыска квартиры подозреваемого было обнаружено 205 патронов калибра 5,45 мм, граната РГД-4, две сигнальные ракеты и пластид.

Мужчина признался, что принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, а после демобилизации просто забыл избавиться от снарядов. Изъяв боеприпасы, полицейские направили их на исследование.

Сейчас прокуратура готовит уголовное дело в отношении экс-ветерана, ему грозит семь лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове во время демонтажа, поврежденных в результате пожара конструкций двухэтажного жилого дома, обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны.