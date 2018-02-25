В Эстонии отмечают 100-летие государственной независимости

На параде с речью принимал президент страны Керсти Кальюлайд. Женщина выступила с праздничной речью, где отметила заслуги эстонских героев, которые отдали свои жизни за независимость страны, она же и открывала парад.

Боевым строем по центральным улицам Таллина прошлись 50 знаменных взводов, 4 роты, 3 батареи, 20 взводов и 3 оркестр, американский корпус НАТО, а также несколько отрядов иностранных военных со знаменами национальных государств.

В шествии принимали участие элитные эстонские формирования: Объединенные Военно-учебные заведения Сил обороны, Балтийский колледж обороны, Караульный батальон, Батальон штаба и связи, 1-я и 2-я пехотные бригады, противотанковый взвод Раплаской дружины Кайтселийта и минометный взвод дружины Харью, Найскодукайтсе и Академический малевконд Таллиннской дружины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина не включала Эстонию в перечень оффшорных зон.