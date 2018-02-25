13:51 25.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Укравтодор" отчитался о состоянии украинских дорог

На всех трассах и дорогах государственного значения никаких осложнений в передвижении нет. Об этом передает пресс-служба "Укравтодора".

Сообщается, что предприятие мобилизировало более одной тыс снегоуборочной техники, движение на перевальных участках дорог нормализировано. На дежурном запасе находится 1080 единиц техники и 1,5 тыс рабочих дорожной службы. 

На трассе Киев-Чоп местами гололедица, в направлении трассы Киев-Одесса покрытие сухое и полностью подготовлено для передвижение как легкового, так и грузового транспорта, скоростных ограничений нет. Состояние дорог в северо0восточных регионах в большинстве случаев заснеженное.

Сегодня по всей Украине ожидается холодная погода с температурой ночью 13-18 ниже нуля. О лавинной опасности власти Львовской и Ивано-Франковской области предупредили еще 24 февраля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее синоптики предупредили киевлян о ветряной буре.

 

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