"Укравтодор" отчитался о состоянии украинских дорог

Сообщается, что предприятие мобилизировало более одной тыс снегоуборочной техники, движение на перевальных участках дорог нормализировано. На дежурном запасе находится 1080 единиц техники и 1,5 тыс рабочих дорожной службы.

На трассе Киев-Чоп местами гололедица, в направлении трассы Киев-Одесса покрытие сухое и полностью подготовлено для передвижение как легкового, так и грузового транспорта, скоростных ограничений нет. Состояние дорог в северо0восточных регионах в большинстве случаев заснеженное.

Сегодня по всей Украине ожидается холодная погода с температурой ночью 13-18 ниже нуля. О лавинной опасности власти Львовской и Ивано-Франковской области предупредили еще 24 февраля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее синоптики предупредили киевлян о ветряной буре.