Украина заняла 76 место в рейтинге Doing business

Президент Петр Порошенко считает, что экономический потенциал страны стоит намного больше, чем просто 76-ое место в рейтинге Doing business. Об этом передает пресс-служба главы государства.
По его словам, подобный результат недостаточен и мало отображает действительный процесс развития украинской экономики в стране. Президент отметил, что в последующие годы инвестиционная привлекательность страны будет только расти, для этого правительство инициировало создание национального бюро финансовых расследований, которое уберет любое силовое давление на бизнес.
В 2018 году будет произведена замена налога на выведенный капитал более прозрачной системой налогообложения предпринимателей на основе электронной веб-платформы.
Отдельно он отметил прогресс в реализации проекта создания 3G интернета по всей стране, что должно стать прорывом в сфере телекоммуникационной деятельности.
"И мы решительно движемся вперед, чтобы повысить позиции нашей страны", - резюмирует Порошенко.
Как сообщалось в "УРА-Информ", академик НАН Украины Богдан Данилишин утверждает, что у Украины есть все возможности, чтобы развивать экономику страны "китайскими темпами".