00:00 25.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сумские власти отправили школьников на карантин

В Сумах школьники отправились на внеочередные каникулы из-за эпидемии гриппа. Об этом передает пресс-служба Сумского городского совета.

Сумские власти отправили школьников на карантин

Сообщается, что на прошлой неделе заболеваемость среди местного населения возрастом до 18-ти лет выросла на 15 процентов. Общее количество заболевших на данный момент достигает отметки в три тыс человек. Более 64 процентов - это дети, в основном школьники. 

Сейчас на в карантинном отделении находится 148 больных детей на 115 инфекционных койках. Временно работу прекратили 11 школ до пятого марта, еще шесть школ возобновят работу в понедельник. 

Власти Сум выдали указ для общеобразовательных учреждений:

- запретить работу внешкольных занятий, проведения массовых мероприятий;

- ввести масочный режим в лечебных учреждениях города и ограничить посещение больных;

-  обеспечить дезинфекцию коммунального и частного транспорта;

-  усилить работу пунктов обогрева.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ, 24 школы Кропивницкого объявили карантин.

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