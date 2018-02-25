Сумские власти отправили школьников на карантин

Сообщается, что на прошлой неделе заболеваемость среди местного населения возрастом до 18-ти лет выросла на 15 процентов. Общее количество заболевших на данный момент достигает отметки в три тыс человек. Более 64 процентов - это дети, в основном школьники.

Сейчас на в карантинном отделении находится 148 больных детей на 115 инфекционных койках. Временно работу прекратили 11 школ до пятого марта, еще шесть школ возобновят работу в понедельник.

Власти Сум выдали указ для общеобразовательных учреждений:

- запретить работу внешкольных занятий, проведения массовых мероприятий;

- ввести масочный режим в лечебных учреждениях города и ограничить посещение больных;

- обеспечить дезинфекцию коммунального и частного транспорта;

- усилить работу пунктов обогрева.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ, 24 школы Кропивницкого объявили карантин.