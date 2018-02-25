19:32 25.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Спасатели обещают к концу дня восстановят отопление во всех домах Харькова

До конца сегодняшнего дня воскресенья, 25 февраля, все 144 объекта в Харькове, которые остались без отопления из-за аварии на тепломагистрали, планируется подключить к теплу.

Спасатели обещают к концу дня восстановят отопление во всех домах Харькова

Ориентировочное время восстановления теплоснабжения шесть часов вечера. В этом заверила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Там также напомнили, что по состоянию на семь часов утра в городе оставались без теплоснабжения 129 домов, семь детских садов, пять лечебных учреждений и три школы.

Вместе с тем вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил, что в Харькове без отопления все еще остаются 97 объектов - 81 многоквартирный дом, пять медицинских учреждений, пять детских садов, два внешкольные учреждения и четыре школы.

По его словам, ремонтные работы ведутся параллельно на двух тепломагистралях: основной и резервной. Системы електро-, газо- и водоснабжения объектов работают в штатном режиме, - пояснил он, добавив, что оперативный штаб принял решение о разворачивании четырех пунктов обогрева на базе общеобразовательных школ для временного размещения и питания жителей домов, которые остались без тепла. Всего подготовлено шесть мобильных пунктов обогрева, - заверил Зубко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за аварий на магистральной теплосети в субботу и в ночь на воскресенье в Харькове остались без отопления более 650 жилых многоквартирных домов и объектов соцсферы.

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