09:56 25.02.2018 | Общество | Новости
100187272:roman

"Нет фашистам": в Италии прошли массовые акции протестов

Италию сотрясают массовые акции протестов в преддверии парламентских выборов. Об этом передает DW.

Сообщается, что итальянские граждане сильно обеспокоены будущим результатом выборов, так как большое влияние в стране имеют праворадикальные политические силы. В частности, правопопулистская партия "Движение 5 звезд" может набрать 28 процентов голосов, в то время как Демократическая партия может рассчитывать лишь на 23 процента голосов. 

Один из лидеров такой силы пообещал в случае победы избавиться от нескольких млн мигрантов, которые не желают интегрироваться в итальянское общество, обратно в Африку.

На данный момент вероятными лидерами избирательной гонки являются либералы Forza Italia бывшего премьера Сильвио Берлускони и националисты из "Братьев Италии". Социологи считают, что за ними обеспечена электоральная база в 37 процентов голосов.

Выборы в Италии состоятся четвертого марта 2018 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Флориде прошла акция протеста из-за стрельбы в местной школе.

Поделиться
Читайте также:
 
В столице произошла авария - ФОТО Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины В Йемене произошел очередной теракт Прогноз погоды в Украине
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив