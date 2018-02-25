"Нет фашистам": в Италии прошли массовые акции протестов

Сообщается, что итальянские граждане сильно обеспокоены будущим результатом выборов, так как большое влияние в стране имеют праворадикальные политические силы. В частности, правопопулистская партия "Движение 5 звезд" может набрать 28 процентов голосов, в то время как Демократическая партия может рассчитывать лишь на 23 процента голосов.

Один из лидеров такой силы пообещал в случае победы избавиться от нескольких млн мигрантов, которые не желают интегрироваться в итальянское общество, обратно в Африку.

На данный момент вероятными лидерами избирательной гонки являются либералы Forza Italia бывшего премьера Сильвио Берлускони и националисты из "Братьев Италии". Социологи считают, что за ними обеспечена электоральная база в 37 процентов голосов.

Выборы в Италии состоятся четвертого марта 2018 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Флориде прошла акция протеста из-за стрельбы в местной школе.