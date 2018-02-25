Научная сенсация: земляне могут колонизировать Луну в ближайшие 20 лет

Ученые из Института космических исследований в Боулдер утверждают, что на Луне есть засохшие океаны. Об этом передает NASA.
Такие наблюдения удалось зафиксировать благодаря орбитальным зондам. Ученые счтитают, что вода на земном спутнике есть не только на полярных полюсах, но и на самой поверхности Луны.
Соавтор исследования Джошуа Бандфилд утверждает, что ранее на Луне могли существовать свои моря и океаны, а вода ежедневно появляется на спутнике присутствует всегда и не зависит от состава породы поверхности.
Конечно, вода на Луне скапливается в основном полюсах, однако ее наличие на поверхности говорит миру о многом. Возможно человечество сильно спешит с попытками колонизации Марса, ведь более пригодные для жизни человека условия есть на Луне. Исследования специалистов гораздо обширнее в области лунной природы, здесь явно меньше риска, нежели в проекте Илона Маска.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Илон Маск провел запуск первых интернет-спутников.