14:33 25.02.2018 | Общество | Новости
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Научная сенсация: земляне могут колонизировать Луну в ближайшие 20 лет

Ученые из Института космических исследований в Боулдер утверждают, что на Луне есть засохшие океаны. Об этом передает NASA.

Научная сенсация: земляне могут колонизировать Луну в ближайшие 20 лет

Такие наблюдения удалось зафиксировать благодаря орбитальным зондам. Ученые счтитают, что вода на земном спутнике есть не только на полярных полюсах, но и на самой поверхности Луны. 

Соавтор исследования Джошуа Бандфилд утверждает, что ранее на Луне могли существовать свои моря и океаны, а вода ежедневно появляется на спутнике присутствует всегда и не зависит от состава породы поверхности. 

Конечно, вода на Луне скапливается в основном полюсах, однако ее наличие на поверхности говорит миру о многом. Возможно человечество сильно спешит с попытками колонизации Марса, ведь более пригодные для жизни человека условия есть на Луне. Исследования специалистов гораздо обширнее в области лунной природы, здесь явно меньше риска, нежели в проекте Илона Маска.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Илон Маск провел запуск первых интернет-спутников.

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