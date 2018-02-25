12:34 25.02.2018 | Политика | Новости
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ФСБ причастно к наркотическому скандалу российских дипломатов, - The Telegraph

Директора Федеральной службы безопасности РФ Николая Патрушева подозревают в связях в российскими дипломатами, которые пытались переправить 400 кг наркотиков в Россию.

ФСБ причастно к наркотическому скандалу российских дипломатов, - The Telegraph

Об этом передает The Telegraph.

Как сообщает британское издание, один из сотрудников российского посольства Али Абьянов запросил самолет для перевозки его вещей. Вероятно, что российские спецслужбы были в сговоре, так как за чемоданами Абьянова прибыл самолет Патрушева. 

В то же самое время, глава ФСБ лично посещал Аргентину, где подписал несколько дипломатических меморандумов о сотрудничестве с президентов страны Маурисио Макри. 

Позже полиция арестовала Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова, которые попытались забрать "наркогруз" в России. В столице Аргентине правоохранители задержали их подельников Александра Чикало и Ивана Близнюка. Однако на свободе остается таинственный "гражданин К", который, вероятно, является главарем банды.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее аргентинская полиция задержала пятерых сотрудников посольства России.

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