ФСБ причастно к наркотическому скандалу российских дипломатов, - The Telegraph

Об этом передает The Telegraph.

Как сообщает британское издание, один из сотрудников российского посольства Али Абьянов запросил самолет для перевозки его вещей. Вероятно, что российские спецслужбы были в сговоре, так как за чемоданами Абьянова прибыл самолет Патрушева.

В то же самое время, глава ФСБ лично посещал Аргентину, где подписал несколько дипломатических меморандумов о сотрудничестве с президентов страны Маурисио Макри.

Позже полиция арестовала Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова, которые попытались забрать "наркогруз" в России. В столице Аргентине правоохранители задержали их подельников Александра Чикало и Ивана Близнюка. Однако на свободе остается таинственный "гражданин К", который, вероятно, является главарем банды.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее аргентинская полиция задержала пятерых сотрудников посольства России.