Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

Традиционно обстрелы активизировались под вечер.

На Луганском направлении из минометов и пулеметов обстреляли Подлесное, применение крупнокалиберной артиллерии было зафиксировано в районе Крымского. Не прекращались провокации вдоль линии разграничения около Станицы Луганской. Украинские бойцы не открывали ответного огня.

На Донецком направлении провокаций со стороны противника не наблюдалось.

В направлении Мариуполя было зафиксировано передвижение вражеской пехоты. В результате ведения вражеского огня не пострадал ни один украинский военнослужащий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на Донбассе находится огромное количество российской бронетехники.