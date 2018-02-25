Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

За прошедшие сутки на востоке Украины пророссийские бандформирования четыре раза нарушили режим тишины. Об этом передает пресс-центр Генштаба.
Традиционно обстрелы активизировались под вечер.
На Луганском направлении из минометов и пулеметов обстреляли Подлесное, применение крупнокалиберной артиллерии было зафиксировано в районе Крымского. Не прекращались провокации вдоль линии разграничения около Станицы Луганской. Украинские бойцы не открывали ответного огня.
На Донецком направлении провокаций со стороны противника не наблюдалось.
В направлении Мариуполя было зафиксировано передвижение вражеской пехоты. В результате ведения вражеского огня не пострадал ни один украинский военнослужащий.
Как сообщалось в "УРА-Информ", на Донбассе находится огромное количество российской бронетехники.