13:33 24.02.2018 | Общество | Новости
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Вайнштейн раскаивается перед голливудскими звездами за "непрофессиональные" высказывания

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн принес искренние извинения перед знаменитыми звездами Голливуда. Об этом передает Variety.

Вайнштейн раскаивается перед голливудскими звездами за

Так, адвокаты Вайнштейна пытались использовать слова Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс о том, что продюсер их домогался. Представители кинодеятеля уже опубликовали официальное извинение мужчины. 

"Вайнштейн признает ценный вклад Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс в обсуждение и приносит им свои извинения", - говорится в сообщении.

Напомним, что Вайнштейн нарвался на жесткую критику со стороны множества голливудских актрис, которые снимались в его фильмах. Речь идет о сексуальных домогательствах продюсера, с помощью которых он помогал молодым талантам "пробиваться" в высокий мир кинематографа.

Вайнштейн до сих пор ведет разбирательство в судах по делу о сексуальных домогательствах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Эмма Уотсон назвала себя жертвой с "полным спектром" домогательств.

 

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