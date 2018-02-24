Вайнштейн раскаивается перед голливудскими звездами за "непрофессиональные" высказывания

Так, адвокаты Вайнштейна пытались использовать слова Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс о том, что продюсер их домогался. Представители кинодеятеля уже опубликовали официальное извинение мужчины.

"Вайнштейн признает ценный вклад Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс в обсуждение и приносит им свои извинения", - говорится в сообщении.

Напомним, что Вайнштейн нарвался на жесткую критику со стороны множества голливудских актрис, которые снимались в его фильмах. Речь идет о сексуальных домогательствах продюсера, с помощью которых он помогал молодым талантам "пробиваться" в высокий мир кинематографа.

Вайнштейн до сих пор ведет разбирательство в судах по делу о сексуальных домогательствах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Эмма Уотсон назвала себя жертвой с "полным спектром" домогательств.