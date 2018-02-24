У дочери Майкла Джексона появилась тайная "поклонница"

Так, многие СМИ уже неоднократно писали о возможном роман Делевинь и Джексон, девушки не раз давали "скользкие" поводы для журналистов, чтобы утверждать обратное. Недавно девушек вместе видели за совместным ужином в одном из ресторанов Лондона, а затем в ночном клубе, где папарацци засняли как Делевинь держит за руку 19-летнюю Пэрис.

Но скандальный повод подтвердить роман произошел в одной из гостиниц, где они вместе провели ночь в номере. А утром их увидели вместе, покидающих отель. Далеко не секрет, что голливудская актриса Делевинь давно не скрывает свою настоящую ориентацию.

В свое время Кара встречалась с с певицей Энни Кларк и актрисой Мишель Родригез. Дочь легендарного короля поп-музыка покамест никак не комментирует ситуацию журналистам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", известный режиссер Харви Вайнштейн извинился перед голливудскими звездами за "непрофессиональные" высказывания.