02:00 24.02.2018 | Общество | Новости
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Стивен Фрай близок к тому, чтобы побороть рак - ВИДЕО

Британский актер и писатель Стивен Фрай успешно перенес операцию по удалению раковой опухоли. Об этом он поделился записью на своем официальном сайте.

Стивен Фрай близок к тому, чтобы побороть рак - ВИДЕО

В сообщении говорится, что актер прошел все возможные опросы и обследования профессиональных медиков, сдал все необходимые анализы, прошел биопсию и даже консультировался с иностранными специалистами.

Ему пророчили неутешительный исход, так как Фрай уже давно не молод, а потому его организм просто мог не справиться с механическим вмешательством хирургов.

"Рак казался чем-то таким, что происходит с другими людьми. Рак - ужасное, шокирующее и очень сложное слово", - подытожил Фрай.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно британский актер и певец Дариус Кэмпбелл выпил воды из Темзы в рамках рекламной кампании и впал в кому, у него диагностировали бактериальный менингит и опухоль мозга.

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