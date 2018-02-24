Стивен Фрай близок к тому, чтобы побороть рак - ВИДЕО

В сообщении говорится, что актер прошел все возможные опросы и обследования профессиональных медиков, сдал все необходимые анализы, прошел биопсию и даже консультировался с иностранными специалистами.

Ему пророчили неутешительный исход, так как Фрай уже давно не молод, а потому его организм просто мог не справиться с механическим вмешательством хирургов.

"Рак казался чем-то таким, что происходит с другими людьми. Рак - ужасное, шокирующее и очень сложное слово", - подытожил Фрай.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно британский актер и певец Дариус Кэмпбелл выпил воды из Темзы в рамках рекламной кампании и впал в кому, у него диагностировали бактериальный менингит и опухоль мозга.