16:21 24.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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София Ротару тайно вышла замуж

Украинская певица и народная артистка София Михайловна Ротару тайно обвенчалась с неизвестным мужчиной. Об этом передает "Дни.ру".

София Ротару тайно вышла замуж

Личный стилист певицы Сергей Зверев в разговоре о замужестве эстрадных исполнительниц ненароком упомянул, что Ротару уже давно как замужем, просто этого не афиширует в СМИ, дабы лишний раз не привлекать внимание. Несмотря на солидный возраст артистки - в 70 лет, выглядит она роскошно, отмечает стилист.

София Ротару была замужем за Анатолием Евдокименко с 1968 года, который во времена СССР был ведущим солистом группы "Червона рута". Со своим супругом Ротару прожила до самой смерти Анатолия. Певица объявила годовой траур и не выступала на сцене, и только спустя долгое время решила посвятить свой концерт покойному мужу.

Однако имя нового мужа Софии Зверев не назвал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно внучку Софии Ротару назвали лучшей новой украинской моделью.

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