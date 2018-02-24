Сегодня в Украине вступает в силу новый закон "О реинтеграции Донбасса"

Сегодня, 24 февраля президентский Закон о реинтеграции Донбасса вступает в полную силу. Документ был официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины".
В законе предусматриваются четыре главных изменения:
- Россия спустя четыре года войны признается оккупантом. Официальные власти Украины не признают никаких документов, выданных на территории ОРДЛО, кроме свидетельства о смерти и рождении;
- "ЛНР" и "ДНР" определяются временными оккупационными властями, подконтрольными администрации Российской Федерации;
- Формат Антитеррористической операции меняется на "обеспечение национальной безопасности и обороны, отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях";
- Теперь Генеральный штаб Вооруженных сил Украины будет заниматься руководством и обеспечением порядка на линии разграничения, также будет создано военную ставку, откуда будет руководить Генштаб.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Закон о реинтеграции Донбасса опубликован в "Голосе Украины".