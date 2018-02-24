11:38 24.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня определится победитель украинского отборочного этапа на Евровидение-2018

Сегодня, 24 февраля в столичном Дворце культуры КПИ состоится финал песенного конкурса Евровидение-2018. Об этом передает официальный сайт конкурса.

Сегодня определится победитель украинского отборочного этапа на Евровидение-2018

По результатам сегодняшних оценок жюри станет известно, кто поедет в Лиссабон защищать национальный флаг страны. Напомним, что по результатам первого отборочного тура в финал попали - VILNA, The Erised, и LAUD.

Во втором отборочном туре по результатам голосования жюри и зрителей вышла тройка - Tayanna, Melovin i группа Kadnay. Определять победителя будут в прямом эфире, где каждый украинец сможет отдать свой голос за любимого исполнителя. Кресла судей занимают Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Бессменным ведущим мероприятия остается украинский артист и шоумен - Сергей Притула.

Все как всегда решится сегодня в 19:00 по Киеву, трансляция мероприятия будет проходить по "Первому Национальному".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Андрей Данилко раскритиковал певца от Беларуси на Евровидении-2018.

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