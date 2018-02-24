06:00 24.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня начнется ремонт на станции метро "Святошино"

Киевские власти сегодня, 24 февраля начнут проводить капитальный ремонт станции метро "Святошино". Об этом передает пресс-служба КГГА.

Сегодня начнется ремонт на станции метро

КП "Киевский метрополитен" предупредили о временном закрытии выходов к проспекту Победы, завода "АТЕК", "Антонов". Подземные переходы, которые ведут к метро также не будут работать. 

Предприятие планирует установить пять лифтов для маломобильных групп населения, заменить двери и обустроить проходы для тележек, обновить системы навигации и монтировать тактильную плитку для пассажиров, отремонтировать и заменить облицовку, повысить уровень противопожарной защиты, установить энергосберегающее освещение, заменить скамейки и поручни тому подобное.

Отдельно будут оборудованы переходы для людей с ограниченными физическими возможностями.

В прошлом году в Киеве уже отремонтировали станцию метро "Левобережная".

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве до октября закроют подземный переход и один из выходов станции метро " Святошин".

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