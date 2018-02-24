Прогноз погоды в Украине

На западе Украины ночью температура опуститься до минус 9-10 градусов, на дорогах образуется гололедица. На севере страны сегодня температурный максимум будет составлять 5-6 градусов ниже нуля, ночью показатели термометров могут упасть до минус 14-16 градусов.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В южных областях Украины ожидается выпадение мокрого снега с дождями, температура воздуха будет колебаться на уровне минус 2-3 градусов. На Закарпатье температура может опуститься до нуля градусов, в горных районах объявлена повышенная лавинная опасность.

В Киеве температура воздуха может опуститься до 11-12 градусов со знаком минус, ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, ожидается выпадение небольшого количества осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в столице снова заработают пункты обогрева.