Лафа закончилась: украинских студентов начнут проверять на антиплагиат

Программа позволит украинским ВУЗам пользоваться Plagiat.pl. на протяжении пяти лет. В Министерстве будут продолжать внедрять в жизнь пункты образовательной реформы, это касается и борьбы с академической непорядочностью.

Участие в программе для университетов дело сугубо добровольное, договор между университетом и компанией оформляется в виде отдельного Соглашения между ЗВО и Plagiat.pl. Всем ВУЗам дается три месяца, чтобы стать участниками программы, в противном случае процедура перехода будет проходить в приказном порядке.

Действительно, не секрет, что весомая часть украинских студентов всех специальностей не брезгует услугами разных фирм и предприятий для написания дипломных и бакалаврских работ.

"Доступ к интернет-сети открывает большие возможности для студента в поиске информации, но не ее обработке", - жалуется Лилия Гриневич.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обязал украинских учителей пройти курс переподготовки и повышения квалификации.