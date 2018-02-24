09:00 24.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Лафа закончилась: украинских студентов начнут проверять на антиплагиат

Министерство образования и науки Украины подписало договор с компанией Plagiat.pl. Об этом передает пресс-службы МОН.

Лафа закончилась: украинских студентов начнут проверять на антиплагиат

Программа позволит украинским ВУЗам пользоваться Plagiat.pl. на протяжении пяти лет. В Министерстве будут продолжать внедрять в жизнь пункты образовательной реформы, это касается и борьбы с академической непорядочностью.

Участие в программе для университетов дело сугубо добровольное, договор между университетом и компанией оформляется в виде отдельного Соглашения между ЗВО и Plagiat.pl. Всем ВУЗам дается три месяца, чтобы стать участниками программы, в противном случае процедура перехода будет проходить в приказном порядке.

Действительно, не секрет, что весомая часть украинских студентов всех специальностей не брезгует услугами разных фирм и предприятий для написания дипломных и бакалаврских работ.

"Доступ к интернет-сети открывает большие возможности для студента в поиске информации, но не ее обработке", - жалуется Лилия Гриневич.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обязал украинских учителей пройти курс переподготовки и повышения квалификации.

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