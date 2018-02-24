За прошедшую неделю в Украине затонуло еще 10 человек, - ГСЧС

Сообщается, что резкие перепады температур и неустойчивый ледяной покров на водных объектах стают основными видами опасности в это время года. Несмотря на постоянные рейды спасателей по водным объектам, украинцы продолжают игнорировать элементарные правила поведения на воде.

Особенную сложность для спасателей создают отдельные мелкие озера и ручья рек, куда добраться техникой или любым другим транспортом довольно затруднительно. В таких местах часто занимаются промыслом рыбаки. Они же зачастую и становятся основными жертвами водной стихии.

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Как сообщалось в "УРА-Информ", украинцы продолжают игнорировать правила поведения на льду в зимний период.