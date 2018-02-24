13:13 24.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100187240:roman

За прошедшую неделю в Украине затонуло еще 10 человек, - ГСЧС

С начала 2018 года в Украине насчитывается 80 утопленников. Об этом передает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

За прошедшую неделю в Украине затонуло еще 10 человек, - ГСЧС

Сообщается, что резкие перепады температур и неустойчивый ледяной покров на водных объектах стают основными видами опасности в это время года. Несмотря на постоянные рейды спасателей по водным объектам, украинцы продолжают игнорировать элементарные правила поведения на воде.

Особенную сложность для спасателей создают отдельные мелкие озера и ручья рек, куда добраться техникой или любым другим транспортом довольно затруднительно. В таких местах часто занимаются промыслом рыбаки. Они же зачастую и становятся основными жертвами водной стихии.

ГСЧС предлагает для всех желающих пройти короткий и бесплатный курс предоставления первой медицинской помощи для человека пр обморожении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинцы продолжают игнорировать правила поведения на льду в зимний период.

Поделиться
Читайте также:
 
На трассе Киев-Чоп загорелся грузовик - ФОТО Украинская экономика может демонстрировать рост в 4-6 процентов ежегодно Стало известно, когда США перенесут свое консульство в Иерусалим В Кабуле произошел очередной теракт - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив