КНДР продолжает обходить санкции с помощью нелегальных морских перевозок

В официально опубликованном сообщении говорится, что американская разведка зафиксировала движение в Восточно-Китайском море пятого декабря 2017 года танкер с флагом Сьерра-Леоне Jin Hye, который перевозил топливные баррели. КНДР продолжает умело лавировать обходя наложенные на нее международные санкции, чему способствуют иностранные компании.

Шестого декабря 2017 года в Восточно-Китайском море был зафиксирован танкер Kum Un San 3 с фальшивыми знаками отличия, полученными в КНДР.

США как и прежде будут оказывать санкционное давление на Пхеньян и призывают другие стороны также последовать ее примеру, в первую очередь это касается государств-членов ООН. Все грузы и корабли, торговые операции и незаконные перевозки грузов по морю будут задерживать и изыматься.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Соединенные Штаты Америки опубликовали список новых запретов на торговлю с Северной Кореей.