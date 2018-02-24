10:51 24.02.2018 | Общество | Новости
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КНДР продолжает обходить санкции с помощью нелегальных морских перевозок

Северная Корея пользуется услугами частных компаний морских перевозок для получения топлива и санкционных товаров. Об этом заявила представитель Госдепа США Хизер Нойерт в Twitter.

КНДР продолжает обходить санкции с помощью нелегальных морских перевозок

В официально опубликованном сообщении говорится, что американская разведка зафиксировала движение в Восточно-Китайском море пятого декабря 2017 года танкер с флагом Сьерра-Леоне Jin Hye, который перевозил топливные баррели. КНДР продолжает умело лавировать обходя наложенные на нее международные санкции, чему способствуют иностранные компании.

Шестого декабря 2017 года в Восточно-Китайском море был зафиксирован танкер Kum Un San 3 с фальшивыми знаками отличия, полученными в КНДР.

США как и прежде будут оказывать санкционное давление на Пхеньян и призывают другие стороны также последовать ее примеру, в первую очередь это касается государств-членов ООН. Все грузы и корабли, торговые операции и незаконные перевозки грузов по морю будут задерживать и изыматься.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Соединенные Штаты Америки опубликовали список новых запретов на торговлю с Северной Кореей.

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