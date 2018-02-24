Дональд Трамп обнажил свою лысину - ВИДЕО

Глава амерканского государства готовился к выступлению на Конференции консервативных политических действий. Свою речь он начал с шутки о его лысине, которая недавно попала на экраны камер.

Видео распространилось по всему интернету, и, вероятно, этот инцидент сильно зацепил Трампа, из-за чего он решил начать свою речь с шутки.

"О, я стараюсь, как черт, чтобы скрыть эту лысину, народ. Я тяжело работаю. Это не плохо выглядит, гей", - сказал хозяин Белого Дома, но избиратели не сильно оценили юмор их президента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", американцы просят Трампа ужесточить контроль за владельцами оружия.