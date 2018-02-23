Засоби захисту рослин: що очікує ринок

З гостем студії, Маратом Халіулліним, генеральним директором компанії Август-Україна , говоримо про ринок ЗЗР, головні тренди і очікування.

Марат Халіуллін має вчений ступінь кандидата сільськогосподарських наук, є автором численних науково-популярних публікацій в українських та зарубіжних галузевих виданнях. З 2013 року очолює компанію Август-Україна, яка вже кілька років утримує позиції серед лідерів на ринку засобів захисту рослин.

Компанія має репутацію однієї з найбільш ефективних і професійних в галузі. Партнерами Август-Україна є авторитетні агрохолдинги — Астарта, Миронівський Хлібопродукт, Кернел, Мрія та інші. Виробництво компанії знаходиться в Республіці Білорусь на заводі Август-Бел -підприємстві з європейським обладнанням, яке має власний науковий підрозділ і власну лабораторію, що забезпечує контроль сировини та бездоганну якість продукції.

На фото: автор і ведуча Наталія Церковникова, Марат Халіуллін, генеральний директор Август-Україна, Оксана Шокун, шеф-редактор програми, та Тарас Висоцький, генеральний директор Асоціації УКАБ, в студії програми OPEN CASE.

У випуску говоримо про глобальні зміни на ринку ЗЗР, пов’язані зі зміною умов виробництва в Китаї, і, як наслідок, виникнення дефіциту, зростання цін і збільшення фальсифікату, і даємо прогноз для ринку України. Також Марат Халіуллін розповість про нові рішення і пропозиції, які приготувала компанія Август-Україна для аграріїв в новому сезоні.

Експерт програми, Ольга Кухар, координатор агрохімічного комітету Асоціації УКАБ, прокоментує розподіл ринку між різними видами ЗЗР, а також між їх виробниками. В Асоціації Ольга відповідальна за діяльність агрохімічного комітету, яка включає також юридичний супровід, аналіз і моніторинг законодавства України.

"Ринок засобів захисту рослин в Україні є досить розвиненою, самостійною структурною одиницею економіки", – Ольга Кухар.

"Гравці ринку говорять, що на сьогодні сплачені контракти – це не гарантія поставок", – Наталія Церковникова.

"Ринок ЗЗР, ми вже бачимо це сьогодні, трохи "пригальмовує" порівняно з минулим роком, хоча заявки, плани, які ми отримуємо від наших партнерів, залишаються на тому самому рівні, і навіть збільшуються. Тому ринок 2018 року, я думаю, залишиться на попередньому рівні, не зважаючи на те, що є певні дефіцити і збільшення ціни на деякі продукти", – Марат Халіуллін.

На фото: Ольга Кухар, експерт УКАБ в студії програми OPEN CASE.

Дивіться програму OPEN CASE з Наталією Церковниковою кожен четвер в 20:30 на Першому Діловому телеканалі. Перший Діловий – телеканал Вашого успішного бізнесу! До наступних зустрічах в ефірах!