Военнослужащие научат пользоваться санитарными Богданами - ФОТО

Об этом сказано в сообщении Миобороны.

Как отмечается, первый учебный курс прошел на базе автосборочного завода в Черкассах. Группа военных ВСУ в составе 24 человека, в которую входили водители и медики.

Известно, что в первый же день учений украинские солдать ознакомилась с теорией эксплуатации санитарных автомобилей, а также с особенностями конструкции их топливной системы и коробки передач. При этом второй день курса был посвящен практике.

К слову, во время учений водители и медики ВСУ научились главным правилам эксплуатации санитарных автомобилей Богдан-2251. Таким оьразом, это позволит обеспечить их высокую эффективность в зоне боевых действий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", повышение пенсий военнослужащим состоится для 498 тысяч человек. Новые пенсии будут начислены уже в марте-апреле текущего года.