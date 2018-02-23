14:53 23.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Военнослужащие научат пользоваться санитарными Богданами - ФОТО

В Украине началась комплексная программа учений военных ВСУ по эксплуатации санитарных автомобилей Богдан-2251.

Военнослужащие научат пользоваться санитарными Богданами - ФОТО

Об этом сказано в сообщении Миобороны.

Как отмечается, первый учебный курс прошел на базе автосборочного завода в Черкассах. Группа военных ВСУ в составе 24 человека, в которую входили водители и медики.

Известно, что в первый же день учений украинские солдать ознакомилась с теорией эксплуатации санитарных автомобилей, а также с особенностями конструкции их топливной системы и коробки передач. При этом второй день курса был посвящен практике.  

К слову, во время учений водители и медики ВСУ научились главным правилам эксплуатации санитарных автомобилей Богдан-2251. Таким оьразом, это позволит обеспечить их высокую эффективность в зоне боевых действий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", повышение пенсий военнослужащим состоится для 498 тысяч человек. Новые пенсии будут начислены уже в марте-апреле текущего года.

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