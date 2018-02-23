11:59 23.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове в лесополосе полиция обнаружила тайник с оружием - ФОТО

В пятницу утром, 23 февраля, во Львове сотрудники Службы безопасности Украины вместе с полицией обнаружили тайник с оружием.

Во Львове в лесополосе полиция обнаружила тайник с оружием - ФОТО

Он был оборудован в лесопосадке на окраине областного центра. Как сообщает пресс-служба управления СБУ в Львовской области, в схроне найдены две гранаты Ф-1, граната РГД-5 и кумулятивная противотанковая граната.

Полиция открыла по данному факту уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области пограничники обнаружили тайник с оружием российского производства. В схроне было найдено 27 осколочных и кумулятивных снарядов для противотанкового гранатомета.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в хранилище также лежали две реактивные противотанковые гранаты. Из маркировки боеприпасов можно сделать выводы, что боеприпасы были изготовлены в России.

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