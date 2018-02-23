В пятницу в Украине небольшой снег, в Черниговской и Сумской областях до минус 19

На юге, в Луганской и Донецкой областях пройдет снег, местами налипание мокрого снега, гололед. На остальной территории небольшой снег, лишь ночью в центральных и восточных областях без осадков.

На дорогах страны местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 метров на секунду, в Крыму и Приазовье отдельные порывы могут достигать 15-18 метров на секунду.

Температура воздуха днем опустится до 11 градусов ниже нуля.

В Киеве сегодня солнце будет редко показываться из-за облаков. Местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 9-11 градусов ниже нуля. Днем будет от 4 до 6 холодных градусов.

На западе Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов мороза. Днем будет от 0 до минус 5 градусов.

На севере страны в пятницу местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в 8-13 градусов ниже нуля. Дневная температура воздуха составит 2-7 градусов мороза. В Черниговской и Сумской областях ночью до похолодает до 11-19 градусов, а днем до 5-11 градусов.

В центре Украины ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов мороза. Днем будет от 1 до 7 градусов со знаком минус. В Полтавской области ночью столбики термометров опустятся до 1-16 градусов ниже нуля. Днем тут будет от 5 до 10 градусов мороза.

На востоке Украины ночью без существенных осадков, днем снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 9-14 градусов мороза. Днем будет от 1 до 7 градусов со знаком минус. В Харьковской области ночью 12-17 градусов мороза. Днем похолодает до 6-11 градусов.

На юге страны снег, днем с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градуса.

Народный прогноз: В этот день почитается память преподобного Прохора Печерского. В народе святого называли Прохор-Зимоох и говорили: До Прохора старуха охала: Ой, студено! Пришел Прохор да Влас (24 февраля): Никак скоро весна у нас?, Прохор - к теплу поворот. В народе приметили, если 23, 24, 25 февраля иней на деревьях, то будет дождь на Мокия Мокрого (24 мая), а это значит, что все лето будет "мокрым".