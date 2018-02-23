В Одесской области на взятке попался государственный аудитор

Чиновник попался на взятке в 160 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос об избрании госаудитору меры пресечения.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, деньги чиновник требовал за не отражение в акте проверки выявленных нарушений на общую сумму 600 тысяч гривен. В качестве "компенсации" он попросил директора коммунального предприятия предоставить ему 160 тысяч гривен.

Задержали фигуранта дела во время получения определенной им суммы. За получение взятки ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумах в понедельник, 22 января, сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника отдела Государственной экологической инспекции. Чиновник попался на взятке. Как сообщает пресс-службы СБУ, руководитель одного из отделов ведомства, также является депутатом Сумского областного совета. Он требовал от своего подчиненного ежемесячную "дань" в размере двух тысяч гривен.