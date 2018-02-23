13:59 23.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Херсонской области задержали таможенника, который брал взятку в российских рублях

Военная прокуратура в пятницу, 23 февраля, задержала государственного инспектора Херсонской таможни.

В Херсонской области задержали таможенника, который брал взятку в российских рублях

Чиновник попался на взятке. При этом деньги он получал в российских рублях. Как сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины, во время досудебного расследования было установлено, что главный государственный инспектор на контрольном пункте въезда-выезда "Чаплинка" требовал и получил от гражданина 15 тысяч российских рублей.

За это он обещал пропустить перевозку без декларирования российской валюты в сумме 70 тысяч рублей и беспрепятственный ввоз из временно оккупированной территории АР Крым на материковую территорию Украины ценного имущества.

После получения взятки нечистого на руку таможенника задержали правоохранители.

Теперь взяточнику сообщат о подозрении в совершении преступления, предусмотренного Уголовным Кодексам Украины. Полиция готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воинской части в Хмельницкой области в четверг вечером, 22 февраля, был задержан командир воинской части. Офицер попался на взятке. Вместе с ним полиция задержала его заместителя. Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, накануне были установлено, что более полугода чиновники получали ежемесячную "дань" от коммерсанта за деятельность нелегальных торговых точек на территории, прилегающей к воинской части.

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