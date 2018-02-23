В Британии от удушения спасли тюленя

Тюленя нашли на пляже "Хорди-Бич" в Норфолке. Ветеринары подтвердили информацию о том, что животное проплавало более шести месяцев в воде с постоянным минимальным запасов воздуха. Фризби удалось спилить, однако животное еще продолжительное время лечили при помощи антибиотиков, а саму рану долго дезинфицировали.

Самка тюленя также вынуждена была голодать из-за невозможности переваривать необходимые размеры пищи. Животное на планируют передавать в зоопарк, а при скорейшем восстановлении ее здоровья сразу отпустят на волю.

Как сообщалось в "Ура-Информ", в американском городе Медфорд пенсионер устроил из своего дома настоящий приют для кошек.