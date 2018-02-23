16:51 23.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В 2017 году украинцы оформили 4 млн биометрических паспортов

В прошлом году в Украине представители ГМС зарегистрировали около 4 млн биометрических паспортов.

В 2017 году украинцы оформили 4 млн биометрических паспортов

Об этом говорится в отчете председателя Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка по результатам работы ведомства в 2017 году.

Отметим, что ГМС начала оформление биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу с 2015 года. А уже в 2016 году был начат процес оформление паспортов граждан Украины в форме карточки с бесконтактным электронным носителем.

Кроме того, в это же время таких паспортов было оформлено 280 252, а в 2017 - 1 096 824. Указанная ID-карта является аналогом внутреннего украинского паспорта, впрочем по ID-карте сейчас можно посещать Турцию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала года биометрический контроль на въезде в Украину прошли 15,5 тысяч россиян.

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