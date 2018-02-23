22:16 23.02.2018 | Общество | Новости
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Швеция будет укреплять границу с Россией

Командование вооруженных сил Швеции просит правительство принять программу увеличения бюджета до 2035 года. Об этом передает The Local.

Швеция будет укреплять границу с Россией

Такое решение Генштаб страны принял ввиду последних событий в Украине и Грузии. В частности, военные просят увеличить количество солдат с 50 до 120 тыс человек, а также постепенно повышать расходы на армию - с 6,5 млрд долларов до 14 млрд долларов. Шведский генералы не исключают варианта вторжения на территорию страны.

В последнее время также, увеличилось влияние российских спецслужб в Скандинавии. Шведское руководство опасается возможностью вмешательства ФСБ в ход избирательного процесса в Северной Европе.

Россия также планирует увеличить свои военные возможности после 2020 года, на что Стокгольм должен быть готовым достойно ответить, говорится в официальном обращении военных.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство  Швеции поддерживает украинскую страну в вопросах планов привлечения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбасс. 

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