13:27 23.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ предотвратила поджог двух румынских школ в Черновицкой области

В Черновицкой области провокаторы планировали поджог двух румынских школ. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

СБУ предотвратила поджог двух румынских школ в Черновицкой области

По его словам, гражданин Российской Федерации Давид Пономарев по заданию РФ планировал организацию в Украине ряда провокаций.

Правоохранители установили, что Пономарев планировал организовать еще более дерзкие провокации на территории Черновицкой области, исполнителям, которые установлены, перечислены из России аванс за поджог двух румынских школ на Буковине.

Благодаря сотрудникам СБУ провокацию удалось предотвратить.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего народного депутата Александра Шепелева. Его подозревают в покушении на убийство и совершении еще ряда преступлений, среди которых и хищения средств.

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