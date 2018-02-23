Полиция открыла уголовное дело по факту захвата санатория в центре Одессы

Дело возбуждено по статье "Самоуправство" Уголовного кодекса Украины. Об этом в пятницу, 23 февраля, на своей странице в Facebook сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Он также отметил, что полиции удалось убедить стороны конфликта не прибегать к насильственным действиям и действовать исключительно в правовом поле. В результате все помещения были освобождены, сам санаторий был разблокирован, - заверили правоохранители, добавив, что полиция приняла меры по охране правопорядка, провела осмотр помещений, зафиксировала материальный ущерб, нанесенный имуществу, в частности выбитые двери и замки дверей в административных помещениях.

Вместе с тем Форостяк напомним, что этот хозяйственный конфликт продолжается уже который год подряд, сегодня прибыл новый директор с судебными исполнителями в сопровождении представителей частного охранного агентства с целью взять под контроль предприятие. Полиция не вмешивается в хозяйственный конфликт, но, в то же время, не позволит нарушать общественный порядок или действовать в нецивилизованным силовым способом какой-либо стороне конфликта, - добавил он.

Напомним, конфликт вокруг санатория " Лермонтовский" продолжается с 2011 года. На территории санатория находятся объекты недвижимости общей площадью около 12,7 тысяч квадратных метров, а сам санаторий расположен недалеко от побережья в центральной части Одессы.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня утром в Одессе несколько десятков человек в балаклавах и вооруженные арматурой захватили территорию и административный корпус санатория "Лермонтовский".